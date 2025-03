Laulja ja teleajakirjanik Piret Järvis-Milder jagas oma Instagrami kontol, et otsustas õele Austraaliasse külla minna. Otsus ei tulnud kaugeltki üleöö, sest naine on enda sõnul seda hetke juba 14 aastat oodanud.

Just nii kaua on Piret Järvis-Milderi õde Austraalias elanud ning kogu see aeg on ta ka oma õde külastada soovinud. «Samas on bumerangidemaa Eestist ikkagi üks kaugemaid võimalikke sihtpunkte, mistõttu on selle reisi ette võtmine erinevatel põhjustel parajaks väljakutseks osutunud,» kirjutab ta.