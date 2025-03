Sooja päikselise ilmaga on Tallinna vanalinn rahvast täis. Peamiselt jalutab siin ringi välismaalane, kes oli täna keskpäeval koha sisse võtnud Raekoja platsil. Kuigi kohalikud välikohvikud ja restoranid pakuvad jooki ja sööki üsna krõbeda hinnaga, siis meile sattunud välismaalast need ei heiduta. «Meie jaoks on siin endiselt ikka väga odav! » ütles Soome turist Olli, kes käis lõunasöögi ja paari pitsi viina eest rakeoja platsil välja koos naisega umbes 90 eurot, «Soomes ma nii odavalt kesklinnas süüa ei saa!»