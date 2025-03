Meigikunstnik Anni Hallik meenutab oma vanaema: temaga koos randaminek oli minu jaoks midagi imelist

«Vanaema ja vanaisa sünnipäevad olid lapsepõlves kõige toredamad päevad, sest laud oli lookas heast-paremast, mida vanaema vaaritas. Igal sünnipäeval juhtus see, et midagi ta unustas lauale panemata ja alati kui külalised ära läksid, siis lõi vanaema käed kokku ja ütles, et issake, sült jäi lauale panemata või et, jumal küll, lõhe jäi lahti lõikamata.»

Anni räägib, et tema vanaema oskas imehästi seeni marineerida. «Nii saigi igal sügisel seenesaagid just talle toodud, et koos puhastada ja purki panna. Üks aasta oli seenesaak nii suur, et helistasin iga päev vanaemale ette, et ma nüüd tulen viie ämbriga. Kui helistasin kuuendat päeva, siis vanaema vastu ei võtnud ja helistas hiljem tagasi, et tema enam ei jaksa neid seeni teha. Mainisin talle, et sain sirmikuid ja ta ütles, et tule siis kiiresti ja praeme need ära.»