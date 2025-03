Psühhiaater Andres Lehtmets: kõik vaimse tervise mured ei vaja psühhiaatrit

Tartu Ülikooli kliinikumi psühhiaatriakliiniku juhi ja staažika psühhiaatri Andres Lehtmetsaga (61) tema tööst ja vaimse tervise abist rääkides ei saa üle ega ümber ressursipuudusest. «Ootused meile on suuremad kui meie võimed. Selge on see, et vaimse tervise valdkonnas ei ole kunagi liiga palju ressurssi. Võin vabalt öelda, et meie sisulised võimalused ja arusaamad on samasugused nagu Skandinaavia riikides, me eristume aga töökoormuse poolest,» sõnab Lehtmets.