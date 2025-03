«Kas keegi sõidab kaardiga, millel on minu isikukood?» Ühistransporti mitte kasutav naine imestab, miks tehakse tema kohta andmepäringuid

«Ma ei kasuta Võrus ühistransporti ja ma ei ole kunagi endale ühiskaarti teinud,» ütleb Võrus elav naine, kes juhuslikult avastas, et ühistranspordi piletimüügisüsteemi haldav ettevõte AS Ridango on tema kohta teinud rahvastikuregistrist andmete päringuid. Naine ei mõista, miks selliseid päringuid tehakse, kui ta ühistransporti ei kasuta ning kahtlustab, et keegi teine võib kasutada tema nimega kaarti. «Tihtilugu võib juhtuda ka selline asi, et inimene on teinud konto näiteks 15 aastat tagasi ega mäleta seda ise. Seepärast toimub ka rahvastikuregistri kontroll,» ütleb Ridango esindaja.