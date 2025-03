«Küsisin, kus su turvamehed on.» Kristiina Ehinile tõttas ootamatul hetkel appi Tommy Cash

Ehin kirjutab, et laupäeval Tallinnas enne Tartu rongile astumist oli tal vaja täis saada 10 000 sammu.

Luuletaja jagab, et vist sai tema närvisüsteem enne juhtunust põntsu, sest jõudnud Ankru Saali Kioski kohvikusse, pani ta seal kohvi eest makstes oma PIN-koodi kolm korda valesti.

««Kas sularaha pole?» uuris puhvetipidaja. Raputasin nukralt pead ja olin juba valmis Balti jaama poole tagasi rühkima, kui üks musta kapuutsiga noormees minu juurde astus, mu särki uuris ja küsis: «Endal juba 500. raamatuaasta käimas, aga sularaha ikka pole? Mul on! Kohvi jaoks alati!»,» meenutab Ehin.

Tema üllatus oli suur, kui sai aru, et tegu oli ei kellegi muu kui tänavuse eurolauliku Tommy Cashiga ​.

«Küsisin, kus su turvamehed on ja kas sa polegi Eurovisiooni-eelses palavikus. Kas sul pole midagi targemat teha, kui ühele Koplisse eksinud kirjanikule kohvi välja teha? Ta vastas, et mis seal ikka teha, Eurovisioon on juba võidetud, nüüd tuleb võit lihtsalt vormistada. Ei midagi keerulist,» meenutab Ehin.