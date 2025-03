KURB Austraalia telehiti «Kodus ja võõrsil» Irene jättis sarjaga hüvasti: mul on olnud unustamatu teekond!

Sellest ajast saati on Irenest kujunenud telesarjas mereäärse kogukonna lahutamatu osa. Ta on olnud keskmes paljudele «Kodus ja võõrsil» pöördelistele sündmustele, sealhulgas oma isiklike heitluste ja katsumustega, kuhu on mahtunud võitlus alkoholismiga, rinnavähi diagnoos, ammu kadunud poja leidmine, parvlaeva katastroof, pommiplahvatus, lennuki allakukkumine ja isegi vangistus mõrva eest.

McGranger jagas oma siirast tänulikkust: «Mul on olnud unustamatu teekond. Ja ma armastan teid kõiki – Rayd, Georgiet, Emilyt, Shane'i, Adat, Jamesi ja kõiki nooremaid kolleege – südamest.» «Kunstnikud, stsenaristid, kõik teised – nii palju on tunnustamata kangelasi. See sari on meie ühine looming. Te kõik olete imelised ja mul on olnud suur au teiega koos töötada. Olen sügavalt liigutatud, alandlik ja tänulik. Suur aitäh!»