VAATA JA VÕRDLE Saates «Täheks sündinud» astuvad lavale Jaagup Kreemi, Inese, Ed Sheerani ja Maria Callase uskumatud teisikud

Kolmeliikmelised tiimid heitlevad pääsu eest saatesarja finaali, kus parimale jäljendajale on auhinnaks 5000 eurot. Varasemates osades on koha lõppmängu kindlustanud Billie Eilishi ja Koit Toome meeskonnad. Nüüd astuvad võistlustulle uued osalejad, kelle ülesandeks on tuntud artiste kehastada, mis nõuab nii näitlejatalenti kui ka head lauluoskust.

Sel pühapäeval kehastuvad legendaarseks Eesti rokkmuusikuks Jaagup Kreemiks pudisoolane Marek, haagiste renoveerimisega tegelev Leonhard ning noor ja särav muusikatalent Kristjan. «Ütleme nii, et kui ikka terve elu on Jaagup Kreemi fännatud, siis pühapäeval on ikka väga äge sellises rollis olla,» tõdes Leonhard. Mehed tunnistasid, et just Kreemile omane olek ja vokaal on need, millele nad kõige rohkem keskenduvad.

Eesti armastatud lauljatari Inest jäljendavad mööbliparandaja Dagmar, uuenduslikele iduettevõtetele kaasa elav Marit ja muusikaperekonnast pärit Mirjam. «Täitsa 15 magamata ööd ei ole veel olnud, aga eks närv on ikka veidi sees,» sõnas Marit enne saadet. Naiskonna eesmärk on tabada Inese lavalist sära ja vokaalset omapära.

Maailmakuulsaks lauljaks Ed Sheeraniks muunduvad abiturient Sebastian, rohelist tulevikku loova vetika-väetise idufirma asutaja Valmar ning erivajadustega laste õpetaja Mait. «Kui paruka pähe sain, tundsin, et inglise aktsent läks kohe paremaks,» rääkis Sebastian. Kolmik esitab Sheerani hitte talle omase kitarrimängu ja emotsionaalse laulustiiliga.

Ooperidiiva Maria Callase hingestatud maailma toovad lavale jurist Aleksandra, kohviarmastaja ja kohviaparaatide müüja Ave ning sportlik muusikaõpetaja Aita. «Tahame näidata selle bel canto ilu ja kaunidust. Stuudios on seda ka visuaaliga väga palju toetatud – lühtrid laes, meie kostüümid ja kõik muu,» tunnistab Aita. «Meeskond on teinud meeletu töö ja kogu see asi on lihtsalt imeline, et Maria Callast niimoodi esindada. See naine on jumal!» lisas Ave omalt poolt. Särav tiim on pühendunud Callase legendaarsete aariate esitamisele kogu oma kirega.

Just nende meeskondade esituste põhjal selgub, kes lunastab väärtusliku viimase pääsme järgmisel nädalal toimuvasse finaali, kus neid ootavad juba eelmiste saadete parimad – tiim Billie Eilish ja tiim Koit Toome.

«Täheks sündinud» on Kanal 2-s pühapäeval kell 20.05.