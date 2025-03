VIDEO Ohtlikud olukorrad! Linnapilti tulnud pisimopeedid tekitavad liiklejates juba tuska

Mõni aeg tagasi tuli ilmsiks, et Tallinna rendisõidukite valik täieneb Läti ettevõtte Ride Mobility rendielektrimopeedide võrra.

Kõnealuseid pisimopeede peaks linnatänavatel olema kokku umbes tuhat. Nende maksimaalne sõidukiirus on kuni 25 km/h.

Postimees kirjutab, et erinevalt renditõuksidest, mida võib parkida lihtsalt kõnniteel, saab mopeede parkida selleks ette nähtud ja märgistatud kohtades.​

Ei ole kaua möödunudki, kui sõiduvahendid on liiklejates meelehärmi tekitama hakanud. «Kord sõiduteel, siis kõnniteel, siis ületab teed. Kohutav! Nüüd peab neil ka veel silma peal hoidma!!!!» kurjustab üks inimene Facebooki gruppi «EZ-дуны!» postitatud video juures.

«Juba on nii mõnigi pisimopeedi kasutaja oma tegevusega tähelepanu äratanud. Siiski tuletame «kaskadööridele»​ meelde, et juba vanarahvas teadis rääkida, et kus tegijaid, seal ka nägijaid ja rendisõiduki kasutamine ei ole anonüümne tegevus,» panevad nad südamele.