Tõnis Niinemets kursusekaaslase lahkumisest: need on hetked, milleks sa valmis ei ole

Niinemets tunnistas ajakirjanik Margit Kilumetsale, et kaks asja elus, mille üle ta kõige rohkem uhkust tunneb, on perekond ja sõbrad.

«Ma tunnen oma pere üle väga suurt uhkust, mul on tõesti väga tore pere ja ma tunnen uhkust selle üle, et mul on sellised sõbrad, kellele ma julgen öelda, juhul kui peaks midagi olema elus rasket või halvasti,» ütles Niinemets.