«Energiajoogid tapsid mu tütre.» 28-aastaselt surnud trennientusiasti ema rääkis hoiatava loo

Ameerika ajakiri People kirjutab, et Floridast pärit ja «trennikuningannaks» tituleeritud Katie Donnell oli ametilt õpetaja, kes suri 2021. aastal 28-aastaselt südamerabandusse, mille põhjustas suure tõenäosusega energiajookide ja muude kofeiinilisandite ülemäärane tarbimine. Tema ema Lori Brannon nimetas energiajooke kahjulikeks ja surmavateks, sest on samuti veendunud, et just nende liigtarbimisele ei pidanud tütre organism vastu ja lõpetas tema elu.