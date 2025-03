ENNE JA PÄRAST Hispaania korterist sai pärast «Kodud rahaks» saadet tõeline Vahemere unelm

Remondiväljakutse võttis vastu Reijo , kelle kavalad muiged panid Merlini korduvalt kahtlema, kas kõik valmib lõpuks ikka nii, nagu ta seda oma vaimusilmas ette on kujutanud.

Suures korteris on kaks magamistuba ning elutuba, mis olid taas eranditult kiiskavvalged.

Merlini jaoks oli see ühtaegu nii õnn kui õnnetus, sest värvitule lõuendile tooni lisada on justkui lihtne, kuid häid ideid on suure ruumi üle võtmiseks vaja määratult suuremal hulgal. Inspiratsiooni leidmiseks tuli pilk pöörata aknast välja. Kaunis merevaade ja sihikindla ehitaja Reijo kampsun andsid idee tuua korterisse sumedalt sinavaid toone.