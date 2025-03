Värske minister Hendrik Johannes Terras hiljutisest «säutsumöllust»: ma tunnustan naljade tegijaid

Värske regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ütles viimaste päevade «säutsumöllu» kohta, et hea huumor on alati omal kohal ning ta soovib naljahambaid ka tunnustada. Plaane ja tegevusi jätkub mehel uues ametis enda sõnul piisavalt ning ta rõhutas, et on juba kahe päevaga üritanud ennast valdkonna teemades maksimaalselt harida.