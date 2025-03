18+ FOTOD «Mõned on pakendist lahti võetud!» Meesterahvas müüb Facebooki ilugrupis täiskasvanute mänguasju

«Iluteenuste vabad ajad Tallinnas» on ilugrupp 15 000 jälgijaga, kuhu tehakse erinevaid iluteemalisi postitusi. Nagu ka grupi nimi reedab, siis üldjuhul leiab grupist siiski iluteenustele vabasid aegu, seda enam oli ühe grupi jälgija sõnul naljakas näha seal sekslelude müügikuulutust.​



Nimelt šokeeris grupiliikmeid teisipäeva õhtupoolikul, 25. märtsil postitusega üks meesterahvas täiskasvanutele mõeldud mänguasjade müügikuulutusega. Täpsemalt lisas ta iluteemalisse gruppi kolm pilti erinevate seksleludega. Mänguasju oli nii vibraatorite, dildode kui ka muu meelepärase näol.



«Hey naised! 18+ asjad pakkuda. Kas keegi soovib? Kui keegi soovib, siis kirjuta postkasti. Asjad liiguvad postiga. Mõned asjad on uued, mõned pakendist lahti võetud. Kes soovib, see kirjutab. Tee oma pakkumine,» seisab müügikuulutuses, mis on tänaseks kustutatud.