2020. aastal "Naabrist parema" saates osalenud Kristjan Keres ja Marleen Aasa said tuntuks just telesaates, pärast mida nad jätkasid aktiivselt sotsiaalmeedias enda tegemiste jagamist. Tänaseks on paaril Instagramis 13 800 fänni, kes neile kaasa elavad.



«Oma pere loomine. Need sõnad on nii suured, ilusad ja tähtsad. 🫶 Oleme elevil, et üks väike tegelane meiega liitumas on ja loodame, et sama tunneb ka Alfonso, kellele olukorda seletada püüame,» seisab aasta alguses tehtud postituses.