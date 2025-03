Disney suurfilm «Lumivalguke» läks stuudiole maksma umbes 370 miljonit dollarit, aga vahel, nagu praegusel juhul, ei suuda raha edu tagada. Nõnda ei suutnud sajad miljonid päästa «Lumivalgukest» täielikust põrumisest, kus selle ebaedu taga ei ole mitte ainult film ise, vaid ka selle ümber tiirlevad skandaalid.

Juba aastaid on Disney stuudio oma armastatud animatsioonidele uue elu sisse puhunud ja toonud neid kinoekraanile mängufilmidena. Kõik sai alguse 2010. aastal esilinastunud filmist «Alice imedemaal», mille režissööritoolis istus Tim Burton ning peaosi kehastasid Johnny Depp, Mia Wasikowska, Helena Bonham Carter ja Anne Hathaway. ​

Disneyle läks see mängufilm maksma 200 miljonit dollarit, kuid see kõik oli seda väärt, sest filmi «Alice imedemaal» kassatulu ületas miljardi dollari piiri, vahendab rottentomatoes.com. Pärast seda on Disney stuudio ekraanile toonud, selle aasta seisuga, 20 animatsiooni põhjal loodud uusversiooni.