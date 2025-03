«Kellele inglise huumor, kellele selline auto...» Tallinna Linnatransport pani müüki ümberehitatud mupo evakuaatori

AS Tallinna Linnatransport (TLT) müüb oksjoni korras mitte just kõige tavapärasema ajalooga neljarattalist, 2011. aasta autot Land Rover Defender. Kunagine mupo evakuaatorauto on ümber ehitatud kahekohaliseks furgoonautoks. TLT sõnul ei leidu neil autole praktilist kasutust ning uus omanik peaks olema n-ö asjaarmastaja, kel on auto kasutamiseks kindel otstarve. Samuti vajab sõiduk remonti nii seest kui väljast.