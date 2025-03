ELU25 Juku-Kalle Raid: VIDEO! Kolmapäeval on tõetund. Kas me laseme hallipassivanakestel ja Vene kodanikel oma riiki sekkuda?

Niisiis on rahvad, aga on «suur Venemaa hõim», mis on palju tähtsam, olulisem, võrdsem ja õilsam.

Selle jamaga peaks ühele poole saama: Eesti ülim võim on Eesti kodanikud. Kõik. Ja kes tahab hääletada, panustagu ja proovigu saada kodanikuks. Muu võimalus on joga.

Homme on riigikogus hääletamine, mis nõuab põhiseaduse muutust. Et Eestis saaks valida Eesti kodanikud.

Aga see, et vastu on ka sotsid (või sellisel laveerival olekul purjetavad), on vastik. Ma ei tea, kuidas Lauri Läänemets, sotside boss, kes ise muuseas on Venemaal tagaotsitav ja Eestis lugupeetud ning auväärne tegelane, ei suuda oma parteile põhiasju selgitada.