SADA TUHAT EUROT VASTU TAEVAST Kohtutäitur müüb EFTA filmi naeruväärse summa eest

Ettevõtte Kartuliõis OÜ asutaja Tiina Savi lühimängufilmi «Puudutus» käsikiri oli märtsikuus taas oksjonil ja seda mitusada eurot odavamana!



Esialgu sattus oksjonile lühimängufilmi «Puudutus» käsikiri ​2024. aasta okstoobrikuus, siis oli alghinnaks 500 eurot. Seoses vähese huviga oli märtsikuuks oksjonit lausa kolm korda edasi lükatud ning märtsikuus oli käsikiri oksjonil juba neljandat korda, hinnaga 212 eurot.​



«Puudutus» on 2023. aasta novembris esilinastunud 17-minutiline Eesti lühimängufilm.

Film jälgib delikaatselt 25-aastast Annat, kelle ema on ootamatult surnud. Ta soovib oma õigeusklikku ema kommete kohaselt viimsele teekonnale saata, kuid põrkub seejuures bürokraatlike reeglitega, mis ei luba Annal lahkunud ema ise riietada. See konflikt viib ta kokku 45-aastase matusebüroo töötaja Mariaga, kes selles loos esindab surma ja leinaga seotud varjatud hirme sügaval emotsionaalsel tasandil, seisab vikipeedia lehel filmi tutvustuses.



«Puudutus» on saanud ka maineka nominatsiooni EFTA-l 2024. aastal lühifilmi kategoorias​​​.