Vaidlus kelmuse eest vangis istuva Egon Raasilla ja Grossi poe vahel jätkub: maakohus peab kohtuasja uuesti läbi vaatama

Möödunud aastal otsustas Tartu vanglas kelmuste eest karistust kandev Egon Raasild anda kohtusse hagi AS OG Elektra vastu töövaidluses. Nimelt töötas Raasild 2023. aastal Tartus Soola tänaval asuvas Grossi poes, kuid nüüd on endise tööandjaga suusad risti läinud. Ehkki maakohus Raasilla kaebust ei rahuldanud, siis ringkonnakohus otsustas, et asi tuleb saata uuesti maakohtule läbivaatamiseks.