Putini terviseinfole ligisaamise tõkestamiseks on kasutusele võetud kõik meetmed – nimelt on Putini ihukaitsjad juba aastaid välisreisidel tema väljaheited kokku kogunud ja Venemaale tagasi transportinud. Ukraina meedias väidetakse aga, et kuna neil on infot Vladimir Putini sugulase DNA kohta, võimaldab see teha järeldusi ka Putini enda tervise ja selle riskide kohta.