Neljandaks külaliseks Elu24 taskuhäälingus «Off the Rec» on Eesti üks tuntumaid poliitikuid Jüri Ratas, kes töötab parasjagu ka Euroopa Parlamendis. Endine peaminister räägib avatud ning siiras intervjuus enda lapsepõlvest ja eraelust ning sellest, mida ta arvab tänavusest valitsusest. Lisaks võtab ta sõna endise erakonna liikmena Keskerakonna miljoni euro suuruse trahvi teemal ning annab teada, kas tema sõnul tuleb Eestisse sõda.

«Et teha täna valitsust, kus on ühiskonna toetust 17–18 protsenti erinevatel nädalatel, on see ikkagi läbi jää kukkumine,» väidab mees.