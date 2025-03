GALERII Kunstnik Flo Kasearu isikunäituse avamine tõi kokku tuntud näod ja kunstisõbrad

Kari Conte kureeritud näitus uurib avaliku ja eraomandi vahelisi suhteid, keskendudes NIMBY mõtteviisile (not in my backyard – mitte minu tagahoovis). BANANA julgustab külastajaid süvenema küsimustesse, mis on seotud linnas ja maal toimuva arendustegevuse, üldsuse kaasamise, kohalike väärtuste ja omandiõigustega.