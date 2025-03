FOTOD JA VIDEO «Kõige hapram ja tundlikum lumehelves.» Trumpi portree skandaal kogub tuure, appi tõttas Putin

Donald Trumpi portree, mis ripub koos teiste presidendiportreedega Colorado osariigi Kapitooliumis, võetakse maha pärast seda, kui Trump väitis, et tema portree oli «taotluslikult moonutatud», vahendab AP .

Esindajatekoja demokraadid teatasid avalduses, et õlimaal võetakse maha vabariiklastest seadusandjate palvel. Colorado vabariiklased kogusid GoFundMe konto kaudu üle 10 000 dollari, et see 2019. aastal avalikkuse ette toodud õlimaal tellida.