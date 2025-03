29. märtsil kell 12.51 leiab aset osaline päikesevarjutus, mis selge ilma korral peaks olema vaadeldav ka Eestis. See on viimane päikesevarjutus Jääras sarjast, mis algas 20. aprillil 2023, ning uuesti kogeme varjutust Jääras 2032. aasta oktoobris, kuid siis saab see olema mineviku, mitte tuleviku suunal nagu praegu.