USKUMATU SÜNDMUSTEJADA Ukrainlannast tõlgi kadumine paljastas aastaid varjus olnud ohtliku kelmi

Irina Malezhik kolis Ameerika Ühendriikidesse pärast seda, kui ta lahutas oma abikaasast Ukrainas, kust ta ise ka pärit oli. Sõprade sõnul otsustas Irina kolida New Yorki, kuna pidas just seda linna universumi keskpunktiks.

Naise sõbranna Olga oli Irinaga tihedas suhtluses, kuid 2007. aasta oktoobris ei õnnestunud tal sõbrannaga enam telefonitsi ühendust saada. Novembri alguses otsustas Olga pöörduda politsei poole, et nad kontrolliksid, kas Irinaga on kõik korras. Kontrollimise käigus naist aga ei leitud. Kodu lähedaste turvakaamerate salvestusi vaadates selgus, et naine liikus viimati kodu lähistel oktoobri keskel, kui ta lahkus pärastlõunal kodust.