VÕRDLE «Ta on kindlasti oma ninaga midagi teinud!» Sisulooja Agne Vaheri fännid kahtlustavad naist noa all käimises, ent naine eitab seda

32-aastane moeblogija Agne Vaher on fännide arvates käinud salaja oma nägu tuunimas ninaoperatsiooni näol, ent naine kinnitab, et pole iluoperatsioonil käinud, ning avaldab sellise spekulatsiooni pärast lausa pahameelt.​

«Ma ei saanud alguses aru, mis on teistmoodi, kuid lähemalt uurides sain aru, et ta on käinud oma nina vist timmimas,» kirjutab toimetusele üks Vaheri jälgija.