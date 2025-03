«​Ivol on kombeks ära kaduda, kui on midagi ebamugavat!» lajatas «Kuuuurija» saates Kalle, rääkides sellest, kuidas poliitik ja Tallinna linnavolikogu liige Ivo Kappet jättis talle ühe tehingu pealt kokkulepitud summa maksmata. Ehkki kohus on mehe sõnul täna selle välja mõistnud, siis Kappet justkui vilistab sellele. «Seal ei ole ühtegi otsust, et mina peaksin talle midagi tasuma,» sõnab poliitik vastuseks.