Videos on näha, et noor mees, kes on bussis istet võtnud, on bussijuhi peale saanud pahaseks ega hoia oma viha tagasi. «Mina maksan, sina sõidad. Sina ei hakka siin seletama, mis kus r**** n*****,» ütleb mees, mille peale bussijuht vastab rahulikul toonil, et väga ilusti on seal kirjutatud. Seepeale sõnab ärritunud mees: «No väga ilusti, sina sõida praegu, onju.»