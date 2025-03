SÄUTSUD «Mis järgmiseks? BSH nõunikuks?» Uus minister Hendrik Terras võeti ühismeedias ette

Taro: Hallo!

Kallas: Mina siin. Aega on?

T: Jah, otsin just praemuna retsepti.

K: Aita hädast välja, tule ministriks?

T: Olgu, mis ministriks?

K: Siseministriks.

T: Mis ma tegema pean?

K Siseturvalisus.

T: Mida?

K: Oled siis nõus?

T: Ikka. Mis ametiauto on?

...kõne katkeb. pic.twitter.com/l1g8uafOch