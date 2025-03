Kv.ee lehele tehtud postituses on välja toodud, et korter asub viiendal korrusel ning elamispinda on ligi 81 ruutmeetrit. «Avar ja valgusküllane elutuba ning magamistuba, mille sisekujundus on heledates toonides. Iga ruum on mõeldud võimalikult mugavaks ja funktsionaalseks elamiseks,» kirjeldab Toots oma imekaunist korterit.