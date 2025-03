ELU25 Kairi Kaia Truusa (1966-2025) – Eesti kõige rajuma puhvetipidaja uskumatud seiklused

Siis polnud mõeldav, et teenindajad teeksid tööd nii, nagu praegu minagi siin plätudega ringi lasen. See tähendas sukka, kõrget kontsa, kinnise ninaga kinga. Nõnda said oma töösukad, ühtlasi need, millega läksid lattu, kust said suitsuvorsti millega minna järgmisse lattu, et saada Alžeeria veini, mida sul oli väga vaja, et laud oleks kaetud nagu äke kui mingid udupeened külalised tulevad. Хочешь жить умей вертеться! Minnes nõuka ajal poodi või kellelegi külla, siis see pood ja kodu asusid justkui erinevates riikides. Olid täiesti erinevad varastamise vormid – inimeselt ei tohi, riigilt lase käia! Если от многого взять немножко, Это не кража, а просто дележка! Öelda eesti keeles “Mis ripakil, see ära” pole kaugeltki see.