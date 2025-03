«See, kui vana ma olen, kindlasti määrab midagi, aga ega ma ei ole sedasi vaadanud seda kalendrit. Ilmselt on nii palju tegemist olnud, et pole olnud mõtet kurvastada selle üle,» mõtiskles Saatpalu oma peagi saabuvast sünnipäevast. «Olen tänulik, et see sünnipäev on tulemas.» Samas kinnitab Saatpalu, et soovib veel palju korda saata. «Tahaksin ikka edasi tegutseda. Kui uudishimu ja tahtmine kaovad, siis sel hetkel muutub inimene taimeks...,» lisas ta.