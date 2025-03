AI filter kandis sotsiaalmeedias nime paksu-filter​ ning see muutis inimese välimust nii, nagu oleks ta kaalus palju juurde võtnud. Iga sotsiaalmeedia kasutaja sai proovida, milline ta näeks välja mitukümmend kilo raskemana.

BBC kirjutab aga, et filter sai suure kriitikalaviini osaliseks ning paljude sõnul on see päriselt ülekaalulisi inimesi solvav.