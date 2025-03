ELU25 Juku-Kalle Raid: tänased poliitikud võiks korraks Mart Nutti meelde tuletada. Ja eelistada lojalistidele mõtlejaid.

Mart: (Rehmab käpaga) Oi jummal, mingeid selliseid asju, et oleks miilitsaauto segi peksnud, ma ei teinud. Ma olin lihtsalt jõle tüütu. Ma räägin teile ühe loo. Ma olin 3-aastane. Ema-isa viisid mind külla – ja mina kuulsin, et üks vanem daam ütles, et jälle see hull laps toodi kohale. Et nüüd on kogu õhtu rikutud. No mida? Mis ma siis tegin? Midagi ei teinud! Mulle meeldisid nii mõnedki tüdrukud, kes ei olnud nii noored kui mina, aga siiski noored. Ma armastasin nende kingapaelu kinni siduda ja selliseid tempe teha. Pange tähele, mitte siis, kui neil kingad jalas olid, vaid salaja, kingad kokku. Ja siis mängisin autoga vaiba peal ja mammid kukuvad arutama, et kes oleks võinud arvate, et nii heast perekonnast ja nüüd siis niimoodi. Mammi lobiseb, laps kuuleb. Laps ei saa millestki aru, arvab mammi. Aga minu kannatus ei pidanud vastu ja ma käratasin, et no mis siis juhtus? Ja siis said ka tädid aru, et laps saab väga hästi aru.