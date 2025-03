«Võiks issi käest rohkem taskuraha lunida!» Kananahk Viljandi restorani praes tekitas sotsiaalmeedias korraliku sõnasõja

Viljandi restoran Sahara sattus sel nädalavahetusel sotsiaalmeediaskandaali, kui üks klient jagas Facebookis oma ebameeldivat kogemust restoranis. Õli valas tulle restorani omaniku Tiit Mädamürgi kommentaar, kes soovitas pahasel kliendil issilt rohkem taskuraha lunida, et saaks pruudile kanafileed osta.

«Kebab teadupärast koosneb kanalihast ja kanaliha küljes on ka mõnikord nahk, mille eemaldamiseks ei näe kokad põhjust, sest see on mõnede meelest kõige maitsvam osa,» kommenteerib restorani omanik toimetusele.