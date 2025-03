AITAME KOOS Aasta arsti tiitliga pärjatud Le Vallikivi võitleb pahaloomulise kasvajaga: valud, mis panevad mööda seina üles ronima

«Ma elan Sinu poolt mulle kingitud tunde, päevi, nädalaid. Ja ma olen Sulle iga selle hetke eest ääretult tänulik,» tänab Le Vallikivi Vähiravifondi.

«Kui ei oleks Sinu annetust, ei oleks ma täna siin. Kui ei oleks teadus- ja tehnikarevolutsiooni ning seeläbi bioloogilise vähiravi arengut, siis oleks ma ilmselt surnud juba kaua aastaid tagasi,» jätkab Vallikivi. «Kui ei oleks Eesti solidaarsuspõhist meditsiinisüsteemi, Tervisekassat ja Eesti maksumaksjaid, siis ei oleks mul eelnevad 6 aastat kedagi tänada. Kui ei oleks sõpru ja kaasteelisi, perekonda ja kolleege, patsiente ja õpetajaid, häid Eesti inimesi siis olnuks kogu mu elu tühi ja sisutu. Aga nii see õnneks ei ole. Ja mina ja mu pere oleme Sulle väga-väga tänulikud.»

Vallikivi sõnab, et tema vähiravi teekond sai alguse 6 aastat tagasi aastal 2018. «Olin just abiellunud oma Elu Armastusega, olles kärgpereema oma neljale pojale oma unistuste kodus,» sõnab naine ja lisab: «Olin töötanud juba 2 aastat oma unistuste tervisekeskuses oma unistuste meeskonnaga, tehes tööd perearstina - amet, mis on siiani mu kirg ja mu hobi ning olles äsja asunud juhtima oma unistuste mittetulundusühingut Eesti Perearstide Selts, koos kolleegidega, kellega olen tänini valmis minema läbi tule, vee ja vasktorude.»

Vallikivi tõdeb, et ta ei olnud kunagi oma elus olnud päriselt haige ega haigeolemise peale päevagi isegi mõelnud. «Aga haigus ei küsi, kus on su unistused ja millised on su plaanid. Äsja olin naasnud oma unistuste pulmareisilt ja 2 tundi hiljem nutsin ma hea kolleegi arstikabinetis, käes teadusartiklite väljatrükid minu haigusest, minu GISTist, minu äärmiselt agressiivsest sidekoekasvajast, iga hüpohondriku unistusest, mida diagnoositakse ühel inimesel miljonist.»

Le Vallikivi on alates 2016. aastast töötanud Tallinnas Jürgensoni perearstikeskuses perearstina ning tegutsenud perearstina juba 2002. aastast, mil astus residentuuri.

2023. aastal pälvis ta Aasta arsti tiitli.

«Kutse Stenbocki majja mõjus nagu autolaternate valgusvihk teed ületavale jänesele ning andis avalikkusest kadumisele väikese tagasilöögi. Samas olen muidugi väga uhke, et sellised tunnustused perearste väga sagedasti tabavad. Kui vaadata eelmisi aasta arsti tiitli laureaate, on suur au seista sel pjedestaalil kõrvuti oma lemmikperearsti dr Mall Lepiksooga, kelle ellusuhtumine on mulle alati olnud suureks eeskujuks,» sõnas Vallikivi toona.