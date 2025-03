FOTOD Haapsalu kodutute varjupaigas puhkes tulekahju, süttis elektrikilp

Lääne päästekeskuse pressiesindaja Jaano Vija ütleb, et Päästeamet sai reede hommikul kell 9.23 teate, et Haapsalu linnas Tulbi tänaval asuvas varjupaigas on tulekahju. «Päästesündmus algas kell 9.23 kui teade tuli, et koridor on suitsu täis. Sündmus lõppes kell 10.19. Toimus elektrikilbi põleng ja selle tulemusel levis suits koridori ja tubadesse,» räägib Päästeameti esindaja.