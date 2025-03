Soomet kimbutab hakklihadefitsiit: miks ei suuda pakkumine suure nõudlusega sammu pidada?

Märtsikuu jooksul on Soome elanikud kohanud toidupoodides eraldi teavitusi ja vabandusi, et kõiki hakklihatooteid ei ole saadaval ning see puudutab just eriti veisehakkliha. «Defitsiit kestab lihatööstuste hinnangul vähemalt lähikuudel. Kui nõudlus ületab märgatavalt pakkumist, siis hind tõuseb, see on tavaliselt turumehhanism,» ütleb Ilta-Sanomatele ​Snellmani lihapoodide tegevjuht Roland Snellman.