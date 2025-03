«Peaminister sai valesti aru!» Tšaplõgin plaanib esmaspäeval Michalilt «pornoreklaamide» kohta uuesti pärida

Riigikogu liige Aleksandr Tšaplõgin küsis esmaspäeval riigikogu infotunnis peaministrilt: «Mul on küsimus Vene Delfi kohta. Noh, avame, loeme: reklaamid seksmänguasjade poodidest, swinger'ite klubide reklaam, üksikasjalikud jutustused porno filmivõtetest Eestis, intervjuud pornonäitlejatega. Kas teie arvates on see just see sisu, mida riik peaks finantseerima?» küsis Tšaplõgin.