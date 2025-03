VAATA JA VÕRDLE Muusikalise võistlussaate «Täheks sündinud» osalejad näevad välja täpselt nagu kuulsuste teisikud

Saates võistlevad kolmeliikmelised meeskonnad finaalkoha nimel. «Täheks sündinud» kõige säravam jäljendaja saab lisaks unustamatule kogemusele ka 5000 euro suuruse auhinnaraha.

Sel pühapäeval kehastuvad IT-töötaja Peeter, drag queen Vilita ja matkajuht Egon rock’n’roll’i legendiks Elvis Presleyks.

Nende sisseelamine on nii hea, et lubavad naljatledes lausa esinemiskutseid vastu võtta: «Katsikud, pulmad, matused, tüdrukuteõhtud – kutsuge aina!» muheleb Peeter. Osalised tunnistavad, et tõeliseks legendiks saamisel andis viimase lihvi Elvise kuulus soeng.

Koeraõpetaja Johanna Kristina, turundustöötaja Loora-Eliise ja muusikaõpetaja Tiina toovad lavale Eesti unustamatu hõbehäälse laulja Heli Läätse. «Kõik see kostüüm ja parukas teeb selle karakteri, keda me endas otsisime,» tõdeb Loora-Eliise.

Poptäheks Britney Spearsiks muunduvad joogaharrastaja Elina, kergejõustiklane Stella ja turundustöötaja Viktoria. Neiud tunnistavad, et Britney jäljendamine on justkui lapsepõlveunistuse täitumine. «Kuidagi lihtsam on laval olla Britney Spears kui mina ise,» räägib Stella.

Kodumaine hurmur-laulja Koit Toome saab uue hingamise kelner Lisetti, värske tartlase Kaarli ja tantsutrennisõltlase Meelise esituses. Lisett tunnistab muigega, et Toomet jäljendada on suurepärane tunne. Sama kinnitab ka Kaarel, kelle sõnul tuleb niivõrd täpse grimmi ja kostüümiga kõik iseenesest. «See on tõeline võitja tunne,» lisab Meelis, kes on ka hääle poolest Koit Toomega äravahetamiseni sarnane.

Just nende meeskondade esituste põhjal selgub, milline tiim lunastab ihaldusväärse pääsme finaali, kus neid juba ootab eelmise nädala parim – tiim Billie Eilish.

«Täheks sündinud» on Kanal 2s pühapäeval kell 20.05.