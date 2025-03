VIDEO «​Täheks sündinud»​ võitjad Koit Toomega auhinnaraha jagamisest: meil on rohkem näpud põhjas kui tal

Kodumaine hurmur-laulja Koit Toome sai uue hingamise telesaates «Täheks sündinud» kelner Liseti , värske tartlase Kaarli ja tantsutrennisõltlase Meelise esituses. Küsimuse peale, kuidas kogu tiim suudab nii hästi jäljendada staari miimikat, vastab tartlane: «​Ma arvan, et see on ikka kahe asja sümbioos... Kui meil ei oleks sellist grimmi, siis ainult näoilmetest ei piisaks, siis seal seda Koitu ei oleks.»​​

Ka Lisett tõdeb, et nendes kõigis oli varem olemas juba sisemine Koit Toome ning just sellepärast nad ka saate võitsid. «Minu meelest oli kõige raskem teda järele teha, sest seal ei ole midagi negatiivset parodeerida. Ta on väga heatahtlik ja meeldiv, pidime selliseid väikeseid asju otsima, et neid asju üle teha ja välja tuua,» nendib Meelis. ​