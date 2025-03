VIDEOINTERVJUU «Täheks sündinud» saates Britney Spearsi jäljendanud tiim: tulime oma lapsepõlveunistust välja elama

Poptäht Britney Spearsiks muundusid joogaharrastaja Elina , kergejõustiklane Stella ja turundustöötaja Viktoria . Neiud tunnistasid, et Britney jäljendamine on justkui lapsepõlveunistuse täitumine.

«Ma tulin kohe alguses siia lõbutsema ilma suuremate ootusteta, et elada oma lapsepõlveunistus välja. See on boonus, et me pääsesime samas saates teiseks vooruks edasi,» sõnas Elina.