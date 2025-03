INTERVJUU Grammy laureaadist elektroonilise muusika artist Flowdan paneb Tallinnas peo käima

Reedel, 21. märtsil külastab Tallinna taas Grammy laureaadist Inglismaa MC ja produtsent Flowdan (kodanikunimega Marc Veira), kes on tuntud oma kareda, müriseva hääle poolest, mis kõlab vaevata dubstepi, grime'i ja jungle'i biitide kohal nagu bassi sireen. Tema looming ületab muusikalisi piire, jäädes samas alati truuks oma juurtele ja Londoni tänavate kultuurile. Kodumaist tuge pakuvad sel õhtul klubis D3 Adel Force ja Muul. Piletid hinnaga alates 17 eurot on saadaval GateMe lehel.

Flowdan on koostööd teinud selliste artistidega nagu The Bug, Chase & Status, Fred again... Flowdani, Fred Again..’i ja Skrillexi koostööna valmis neil 2023. aastal edetabeleid vallutanud «Rumble», mis võitis 2024. aastal ka tunnustatud Grammy auhinna. ««Rumble» töötab igas keskkonnas ja maastikul,» sõnab Flowdan. Samal aastal ilmus ka tuntud elektroonilise muusika duo Chase & Status’ega koostöös valminud lugu «Baddadan», mis tõi neile ka kuldplaadi.

Flowdan Foto: Pressifoto.

Mida arvab artist Tallinnast?

Flowdan astub Tallinna publiku ette juba mitmendat korda. Mis tunnetega mees seekord lavale läheb? «Aitäh, et kutsusite mind esinema. Mu suhe Eestiga on hea. Siinne publik võtab mind hästi vastu, siin on hea vibe ja ma ootan sedasama iga kord,» ütleb ta. «Olles esimene Grammy võitnud Briti MC on mul suur au tuua seda energiat Eestisse. Olen selle üle uhke,» räägib ta.

Flowdan on esinenud väga paljudes riikides. Ida-Euroopa puhul toob ta erilisena välja siinse energilisuse.

Kuidas on Grammy võitmine mõjutanud edasist muusikakarjääri? Artist ütleb, et võidul pole olnud suurt mõju. «See on lihtsalt tõendanud, et olen õigel teel ja teen õigeid asju,» ütleb ta.​

Mees avaldab, et kui ta ei tegeleks muusikaga, siis oleks ta korvpallimängija ja videomängur.

Reedest üritust korraldab klubi D3. Uksed avatakse kell 23:00, üritus on mõeldud vanusele 18+. Lisainfot leiab Facebooki lehelt.​