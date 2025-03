Loodusmuuseumi eksperdid selgitavad, mille poolest tänavune kevad on teistsugune

Eesti loodusmuuseumi bioloog, haridus- ja meedia spetsialist Katerina Pesotski märkas juba märtsi alguses lapsuliblikat. «Tavaliselt olen neid veidi hiljem näinud – märtsi keskpaigas. Aga sel aastal istus 6. märtsil üks armas erkkollane isane puutüvel ning torkas kohe silma. Samas olen veel ühte kollast tegelast näinud ootamatult vara, nimelt õnnetriinut. See sidrunkollane mustade täppidega mardikas näitab tavaliselt ennast ka veidi hiljem, aga sellel aastal kohtusime temaga naistepäeval.»

Lennart Lennukil õnnestus möödunud nädalal fotole püüda liblikas, kes on Eesti Loodusmuuseumi entomoloog Aare Lindti sõnul harva kohatav liik. «Võsa-kirivaksik on juba talvekorterist välja lennanud,» sõnab Lindt. «Ta koorus eelmise aasta septembris, elas talve üle varjulises kohas ja suudab lennata veel juuli alguseni. Võsa-kirivaksik on üks neist vähestest liblikaliikidest, kes võivad umbes kümme kuud valmikuna elada. Röövikud toituvad lehtpuudel,» räägib ta.