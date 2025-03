VIDEO Prints William jagab videoklippe Tallinnast: olen põnevil nende kahe päeva üle, mille siin veedan

Neljapäeval saabus Eestisse kahepäevasele riigivisiidile Walesi prints William. Postimees kirjutab, et esmalt suundus prints Kadriorgu, kus kohtus president Alar Karisega.

Videoklippi kohtumisest jagatakse ka The Prince and Princess of Wales Instagrami lehel. «Rõõm kohtuda Eesti presidendi Alar Karisega ja tunnustada tugevat ajaloolist sidet meie riikide vahel. Aitäh sooja vastuvõtu eest,» seisab video juures.