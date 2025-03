TUNNED ÄRA? Need tähemärgid kannavad hinges alati kevadist noorust

Nad jätavad rohkem ruumi mänguks, tunneteks ja erinevateks kogemusteks ning ei keskendu liiga palju elu tõsisemale poolele. Mitte, et nad tõsisematest teemadest ei hooliks, aga nad lihtsalt mõistavad, kuivõrd oluline on mäng ja rõõm.

Nad säilitavad spontaansuse ja oma avastamisrõõmu. Tihtipeale on tõsisematel partneritel nendega keeruline, kuna tundub, et ikka ja jälle peab nende järele vaatama ja hoolitsema elu praktilisema poole eest. Mõnikord peetakse neid ka lapsikuks ja ebaküpseks. Ent samas vastandid ju tõmbuvadki ning kummalgi on teisele palju õpetada.