ELU25 Juku-Kalle Raid: Sitavikatist põrguliseks ehk kuidas tsenseeriti «Kevadet»

Tegelased on kõik samad, aga et need killud on eraldi kirja pandud, siis ei moodustu ühtset tervikut. Aga mis siis. Toots ärpleb samamoodi, elu külakoolis keeb, köster mõurab ja kooliõpetaja on hea. Peale selle ütleb ka Luts ise enda kohta, et tal on kalduvus "sageli põhiliinist kõrvale kalduda" ning hakata lobisema nii ühest kui teisest ja niisama tühjast-tähjast.