Elukaaslasega tülli läinud Mallukas: ma ei ütle, et ei taha temaga üldse abielluda, aga praegu tundub, et see tuleb kuidagi liiga kiiresti

Nädala alguses lahvatas uudis, et skandaalne blogija Mallukas ehk Mariann Treimann on enda elukaaslasega nii tülli läinud, et võttis sõrmest ka kihlasõrmuse. Neljapäeva hommikul tunnistas blogija raadios Sky Plus, et nad on küll koos, ent pulmad on siiski küsimärgi all.