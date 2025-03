«PEALTNÄGIJA» Tallinlanna sattus identiteedivarguse ohvriks: kohtutäituri kõne peale jäin sõnatuks

Tatjana sai mullu sügisel kohtutäituri büroost e-kirja, kus väideti, justkui oleks naine tabatud varguselt, saanud 800 eurot trahvi ja jätnud summa tasumata. Alguses arvas trammijuhina töötav Tatjana, et tegu on õngitsuskirjaga.

«Kohtutäitur ütles, et see võlg on poevarguse eest, mille ma panin toime 2024. aasta aprillis. Jäin sõnatuks ja palusin kohtutäituril see kõik pausile panna, kuni ma politseiga asju klaarin, sest see pole mina,» meenutas naine «Pealtnägijas».